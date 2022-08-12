ВКС России успешно применили гиперзвуковые ракеты «Кинжал» на Украине

Российские летчики в ходе спецоперации на Украине применяют гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которыми вооружены истребители МиГ-31И, заявил замглавкома ВКС РФ, генерал-лейтенант Сергей Дронов. Его слова привела газета «Красная звезда».

Полк с ракетным комплексом «Кинжал» вошел в состав дальней авиации в 2021 году. Высокоточное оружие способно поражать наземные и надводные цели, которые находятся на большом расстоянии.

После испытаний с 1 декабря 2017 года комплекс «Кинжал» стали использовать для несения боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа (ЮВО). Весной следующего года начались его эксплуатационные войсковые испытания.

Президент России Владимир Путин впервые представил «Кинжал» широкой публике в 2018 году во время Послания к Федеральному Собранию. На Западе эту презентацию восприняли как предупреждение.

Российское оружие во многом превосходит иностранные образцы. Даже разрекламированные ПТРК Javelin не могут сравниться с «Корнет-Д1».