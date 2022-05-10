Ленд-лиз нужен американцам для пиара

Президент США Джо Байден 9 мая подписал закон о поставках оружия Украине по ленд-лизу. Предполагается, что документ должен упростить оказание военной помощи стране. В действительности эта бумага ничего не значит, она никак не поменяет существующий порядок вещей. Для Штатов был важнее в данном случае медийный эффект от принятия данного закона, заявил политолог-американист Малек Дудаков. Далее — прямая речь собеседника «360».

Никакого эффекта для поставок оружия

Нужно понимать тот факт, что закон о ленд-лизе, который сейчас был принят для поддержки Украины, носит формальный и декларативный характер. Он не повлияет на те поставки вооружения, которые сейчас и так идут на Украину.

Это в большей степени вопрос политтехнологий, вопрос медийной повестки, [США нужно было] показать, что вот, смотрите, мы помогаем Украине якобы так же, как в свое время помогали Советскому Союзу, хотя сравнение не имеет отношения к реальности. Безусловно, именно к медийной повестке было приурочено окончательное подписание документа в день, когда отмечается День Победы в России и в Европе.

Те объемы вооружения, которые и так поставляются на Украину, они будут идти в полном объеме. Я встречал немало точек зрения о том, что это якобы как-то позволит поставлять тяжелое вооружение Украине, но это полная ерунда. Американцы вполне себе поставляли эти вооружения и без всякого закона о ленд-лизе.

Те условия, которые есть в этом законе, связаны с тем, что, например, президент США обязан поставлять то, что конгресс разрешил, в какие-то определенные сроки, не задерживать по своему личному решению, не отказываться от поставок. Это формальности, которые сейчас не важны, потому что и конгресс, и Белый дом работают в полной степени в тандеме. Поэтому в реальности на ведение боевых действий, на военную поддержку Украины это никак не повлияет, это носит именно характер медийной повестки.

США понимают, что деньги не вернут

Действительно, конечно, любые поставки вооружения поставляются, что называется, в кредит. И предполагается, что в теории за них Украина сможет как-то расплачиваться. Другое дело, что на Западе, я думаю, никто не рассчитывает, что украинский проект, если он сохранится после нынешнего кризиса, сможет как-либо восполнить те денежные траты, которые сейчас идут на его военную поддержку.

Любые активы, остатки которых, в общем, и так сейчас выводятся с Украины, какие-то поставки продовольствия и так далее — это, ну капля в море. Поэтому, я думаю, все на Западе рационально к этому подходят и понимают, что те деньги, которые сейчас спускаются на Украину, — это, по сути, затраты на геополитику, на защиту, условно, тех национальных интересов США, западных стран, как они их понимают.

То есть никто не планирует на этом зарабатывать деньги и не рассчитывает, что это им удастся отбить в нужном объеме. Да и в принципе, суммы, хотя они большие для нас, для Восточной Европы, но для бюджета США эти суммы не такие уж и значимые. 30 миллиардов или 40 миллиардов долларов для бюджета Америки в пять триллионов ежегодно — это капля в море.