Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины

Президент США Джо Байден подписал закон о поставках оружия Украине по ленд-лизу. Документ упрощает оказание военной помощи стране. Об этом сообщила помощница пресс-секретаря Белого дома Энджела Перес.

«Подписан закон о ленд-лизе для обороны демократии Украины 2022 года», — написала Перес в Twitter.

К своему посту она добавила фотографию Байдена, подписывающего закон в Овальном кабинете Белого дома.

Сенатор от штата Техас Джон Корнин представил законопроект о ленд-лизе в январе 2022 года. Документ одобрили обе палаты Конгресса США. Он подразумевает упрощение процедуры оказания военной помощи Украине. Президент США получит более широкие полномочия для заключения с властями Украины соглашений о предоставлении техники и оружия.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил страны Европы о ненасытности Украины. По его словам, украинские власти «раскормили» страну западным ленд-лизом и посадили ее на шею Европы. Медведев отметил, что киевскому режиму всегда будет мало того оружия, наемников и финансовой помощи, которые он получает от европейских покровителей.