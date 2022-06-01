Лавров заявил о возможном вовлечении третьих стран в конфликт на Украине

Киев может привлечь к участию в конфликте с Россией третьи страны. Таким мнением поделился глава МИД России Сергей Лавров. Об этом сообщило РИА «Новости».

Лавров заявил, что представители Киева не стесняются запрашивать помощь у Запада, переходя таким образом рамки дипломатического общения.

«Это является прямой провокацией, чтобы вовлечь Запад в военные действия», — отметил глава МИД России.

Лавров подчеркнул также, что многие представители Запада понимают о высоких рисках в случае присоединения к конфликту. Однако, по его словам, подобную позицию разделяют не все, передали «Аргументы и факты».