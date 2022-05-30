Лавров разъяснил, что влияет на сроки спецоперации на Украине

Сроки спецоперации на Украине обусловлены приказом категорически избегать ударов по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Но операция занимает такое время прежде всего потому, что российские военные, участвующие в операции, имеют приказ категорически избегать нападений и ударов по гражданской инфраструктуре», — сказал Лавров в интервью французскому каналу TF1. Его опубликовали на сайте МИД РФ.

Министр добавил, что удары российские войска носят только по военным объектам, скоплению техники и живой силе. Лавров также указал, что российские военнослужащие не использует мирных граждан в качестве «живого щита», как это делают украинские военные и нацбатальоны.

Глава российского МИД напомнил, что нацбатальоны размещают тяжелые вооружения в жилых кварталах — около детских садов, школ и больниц.

Он также отметил, что безусловным приоритетом спецоперации России на Украине является освобождение Донбасса. Жители остальных территорий страны, по словам министра, должны будут сами решить свое будущее. Среди других целей спецоперации стоят защита людей, отказ Украины от установки оружия, угрожающего России, а также восстановление прав русского языка.