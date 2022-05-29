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    29 мая 2022, 22:25

    Лавров назвал освобождение Донбасса безусловным приоритетом спецоперации

    Анатолий Минкин

    Освобождение Донбасса является безусловным приоритетом спецоперации на Украине. Жители остальных территорий страны должны будут сами решить свое будущее. Об этом в интервью телеканалу TF 1 заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров назвал освобождение Донбасса безусловным приоритетом спецоперации

    Он подчеркнул, что среди других целей спецоперации стоят защита людей, отказ Украины от установки оружия, угрожающего России, а также восстановление прав русского языка. Лавров отметил, что на протяжении долгого времени киевский режим взращивал сторонников нацизма, который в результате проник в повседневную жизнь страны.

    Когда Россия просила обратить внимание, страны Запада все это игнорировали. Но часть украинских территорий не согласилась с проведением такой политики. Россия признала их независимость, а сейчас ведет борьбу за освобождение принадлежащих им территорий.

    «В отношении других территорий Украины, где осуществляется военная операция, решать свое будущее должны жители этих районов. Они должны сами определяться, в какой среде им дальше существовать: в созданной президентом Зеленским или в другой, где они будут в состоянии воспитывать своих детей так, как хотят они сами», — заявил Лавров.

    Глава МИД России отметил, что Донецкая и Луганская народные республики вышли из состава Украины в ответ на антиконституционный переворот. Они не признали новые власти страны.

    «За это Киев направил на них войска, начав бомбить самолетами Донецк и Луганск», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.