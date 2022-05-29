Лавров назвал освобождение Донбасса безусловным приоритетом спецоперации

Освобождение Донбасса является безусловным приоритетом спецоперации на Украине. Жители остальных территорий страны должны будут сами решить свое будущее. Об этом в интервью телеканалу TF 1 заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что среди других целей спецоперации стоят защита людей, отказ Украины от установки оружия, угрожающего России, а также восстановление прав русского языка. Лавров отметил, что на протяжении долгого времени киевский режим взращивал сторонников нацизма, который в результате проник в повседневную жизнь страны.

Когда Россия просила обратить внимание, страны Запада все это игнорировали. Но часть украинских территорий не согласилась с проведением такой политики. Россия признала их независимость, а сейчас ведет борьбу за освобождение принадлежащих им территорий.

«В отношении других территорий Украины, где осуществляется военная операция, решать свое будущее должны жители этих районов. Они должны сами определяться, в какой среде им дальше существовать: в созданной президентом Зеленским или в другой, где они будут в состоянии воспитывать своих детей так, как хотят они сами», — заявил Лавров.

Глава МИД России отметил, что Донецкая и Луганская народные республики вышли из состава Украины в ответ на антиконституционный переворот. Они не признали новые власти страны.

«За это Киев направил на них войска, начав бомбить самолетами Донецк и Луганск», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.