Минобороны Великобритании сочло законным нападение ВСУ на российские объекты

Нападение украинских войск на российские объекты является полностью законным и соответствующим международным нормам. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, написало Reuters.

«Нападение Украины на российские объекты будет соответствовать международным нормам», — заявил он.

При этом Уоллес заявил, что Вооруженные силы Украины вряд ли при атаках применят британское вооружение.

Заместитель Уоллеса Джеймс Хиппи ранее также допустил, что Украина нанесет удары по «законным целям» на территории России.

Министерство обороны РФ осудило высказывания Хиппи и подчеркнуло, что атака на российские объекты повлечет за собой пропорциональный ответ.

Представитель МИД РФ Мария Захарова обрушилась с критикой на Хиппи. По ее мнению, мыслительные процессы в британском оборонном ведомстве «по своей глубине уступают только интеллекту руководства Министерства иностранных дел этой страны».