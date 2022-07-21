Лавров: жизнь заставит Запад переключиться с Украины на собственные проблемы

Западные страны должны вскоре понять, что продолжать поставлять Украине оружие — опасно и контрпродуктивно, и переключиться на свои собственные проблемы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.

«Исходим из того, что наши западные соседи все-таки на каком-то этапе поймут абсолютную контрпродуктивность и опасность накачивания Украины современными видами вооружений, поощрения украинского режима к продолжению безумных действий по вооруженным нападениям на гражданских лиц, на собственных граждан», — цитирует министра ТАСС.

По его словам, сейчас в позициях Евросоюза и США доминирует предвзятость, однако «жизнь заставит» Запад взглянуть на ситуацию иначе. После этого Запад сможет заняться внутренними европейскими проблемами, заключил Лавров.

Ранее глава МИД раскритиковал заявления некоторых западных политиков о недопустимости переговоров между Украиной и Россией, назвав их «проявлениями шизофрении», написало РИА ФАН.