ВСУ исчерпали свои ресурсы

Формирования украинских националистов в Херсонской области исчерпали ресурсы для проведения наступательной операции на позиции российских военных, так как ВСУ не хватает мобилизационных ресурсов. Способствует истреблению нацистов успешная работа российской системы противовоздушной обороны, которая уничтожает любую военную технику, заявил эксперт по безопасности, член координационного совета Росгвардии, ветеран боевых действий, кавалер Ордена Мужества Роман Насонов.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Если ВСУ факт сдачи «Азовстали» обосновали военным успехом, то объявить они могут все что угодно. Любые передвижения трех человек на велосипедах могут объявить маршем, построенным профессионально.

Шоумены, а не воинские подразделения. Отслеживание создания группировки ВСУ, которая может активно наступать, ведется. Все пути движения прослеживаются. Мы долго запрягали, но уже входим во второй этап быстрой езды.

Украина сама призналась, что мобилизационного ресурса у нее не хватает. Наступление — ряд активных действий, включающих работу разведки, авиации, инженерных, мотострелковых подразделений и других, этому нужно обучать. Иначе это будет, как в басне про лебедя, рака и щуку, без должного эффекта. В настоящее время таких боеспособных подразделений у них нет.

Херсон и Харьков вправе рассчитывать на самоопределение

Считаю, что Херсон и Харьков могут рассчитывать на самоопределение, но это будет зависеть от качества денацификации. Если оттуда качественно уберут всю недобрую профашистскую часть, то, конечно, люди будут принимать то или иное решение. Они смело могут обратиться к России, которая может рассмотреть обращение в упрощенном порядке, может принять свое решение. Там — русские люди. После того, как они реализуют это на своем местном законодательном уровне.

Российское небо надежно закрыто от украинских самолетов

В техническом плане система ПВО на этапе проведения спецоперации подразумевает противовоздушные средства, которые обнаруживают и, исходя из степени возникновения угрозы, ликвидируют цели противника. Они могут быть как в районе боевых действий, так и прикрываться другими районами.

Штатные соединения ВС РФ имеют штатные ПВО, а более мелкие — переносные зенитные средства. Также в составе ПВО есть истребительная авиация, которая самостоятельно обеспечивает безопасность над районом нахождения вооруженных сил.

Маловероятно, что украинские самолеты Су-25 могут нести глобальную опасность российской территории, они были и ближе, но не смогли чего-то сделать. Почему? Потому что небо на тех высотах, где летают эти самолеты, у нас надежно закрыто. Все прежние проникновения с воздуха были произведены с вертолетов или беспилотных средств. Но недооценка противника — одна из самых грубых ошибок.

Критические потери 10-й штурмовой бригады ВСУ под Житомиром

Расположенная в Житомире 10-й горно-штурмовая бригада ВСУ имеет некую историю, в ее составе существует 10-й Ивано-Франковский горный батальон, 8-й отдельный штурмовой батальон, 108 и 109-е отдельные горные батальоны, а также танковый батальон. Использовать в горах танки — весьма сомнительно.

Также есть артиллерийские группы, гаубичные, буксирные. Эта бригада знаменита тем, что она первая в составе ВСУ получила боевая знамя от предыдущего президента Порошенко. Они имеет более 34 боевых потерь, полученных в Донбассе. Бригада признана вторым эшелоном, который предполагался для активных действий.

Потери у бригады, несомненно, есть, батальон из укомплектованного боевого соединения превратился в несколько отдельных боевых подразделений. Есть поражения импортной техники, складов, у них, по имеющимся данным, осталось около одного боевого комплекта, это около четырех часов боевых действий, это очень мало. Обычно они несут до трех боевых комплектов. Сказать, что Житомирская область — стратегическое место, нельзя, ничего там особенного нет.

Российские средства ПВО показали свою эффективность

В Херсонской и Харьковской областях противовоздушные силы перехватывают украинские ракеты, этим мы подтверждаем надежность созданной группировки ПВО в районе спецоперации. Подразделения и части ПВО активно и результативно поражают все, что есть. А если представим, что туда могут войти еще современные средства типа «Пересвет», то это будет совсем кризис для украинских вооруженных формирований.