Кулеба попросит о создании трибунала по преступлениям России на Украине

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на брифинге, что попросит офис прокурора Международного уголовного суда, Еврокомиссию и правительство Нидерландов создать специальный трибунал по «преступлениям» России на Украине. По мнению Кулебы, это «единственный вариант притянуть к ответственности» военное и политическое руководство Российской Федерации.

Завтра Кулеба в режиме онлайн примет участие в мероприятиях в Гааге, на которых создание такого трибунала станет главной темой обсуждения. Кроме того, это будет «центральной линией выступления» самого главы украинского МИД. Он планирует предложить подписать международный договор об организации трибунала.

Ранее Кулеба отмечал, что Украина намеревается вернуть контроль над утраченными территориями и восстановить полный суверенитет на востоке и юге страны.

В апреле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии вероятности того, что глава государства Владимир Путин окажется на суде по военным преступлениям.