Вероятность того, что президент России Владимир Путин окажется на суде по военным преступлениям, отсутствует, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью британскому телеканалу Sky News.

«Нет, мы не видим какой-либо вероятности этого», — заявил официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос ведущего «беспокоится ли Путин, что окажется в суде по военным преступлениям».

Песков отметил, что в ходе спецоперации на Украине российская сторона понесла значительные потери, и это большая трагедия. При этом он указал, что своими сегодняшними действиями Россия предотвратила потенциальную угрозу мирового масштаба — третью мировую войну.

В Кремле надеются на скорое достижение целей спецоперации на Украине, при этом возможно завершение конфликта дипломатическим путем. Все будет зависеть от последовательности действий Украины и ее готовности согласиться с требованиями российской стороны, заявил Песков в интервью британскому телеканалу.