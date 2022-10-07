«Кто ж им даст?» США не пойдут на поставку оружия Украине для ударов по России | 360°

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«Кто ж им даст?» США не пойдут на поставку оружия Украине для ударов по России

Военный журналист Борзенко: США не осмелятся поставить Украине оружие для ударов по России

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США не откликнутся на просьбы Украины поставить ей оружие с большой дальностью стрельбы для ударов по территории России. В противном случае Америка окажется прямым участником конфликта, пояснил «360» военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко.

Ракеты ATACMS, которые хочет получить Украина, — по сути, те же HIMARS, только дальность больше, до 300 километров, объяснил он.

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«Просить они могут что угодно, а кто ж им даст? Нет, они на такое не пойдут. Если Украина ударит по территории России, Америка будет втянута напрямую в этот конфликт», — рассудил эксперт.

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Борзенко отметил, что сейчас существует «определенное джентльменское соглашение»: оружие большой дальности не поставляется: «воюйте на своей территории, но не трогайте Россию».

Он также констатировал, что Украину никто не примет в НАТО.

«НАТО не хочет воевать за нее с Россией», — подчеркнул военный журналист.

Он предположил, что Запад напуган и не знает, чего дальше ждать от России, поскольку не знает «задач и целей спецоперации» на данный момент.

О том, что Украина попросила у США ракеты ATACMS для ударов по России, в частности Крыму, сегодня сообщили американские СМИ со ссылкой на чиновников и представителей конгресса. США отказали, заявив, что «не согласны с нанесением ударов по Крыму».

США

Оружие

Украина

Специальная военная операция РФ на Украине

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