Мир 07 октября 2022, 11:25 Поделиться Telegram

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Viber Украина попросила у США ракеты ATACMS для ударов по Крыму — СМИ WSJ: Украина попросила у США поставить ракеты ATACMS для ударов по Крыму wikipedia

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Украиские власти хотят, чтобы США поставили им вооружения с большой дальностью стрельбы, в частности ракеты ATACMS (Army Tactical Missile System). Они нужны киевскому режиму для ударов по России, в том числе, по Крыму. Однако Штаты пока ответили отказом. Об этом написала газета The Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников и представителей Конгресса.

«Причина, по которой мы не предоставляем им это оружие состоит в том, что мы не согласны с нанесением ударов по Крыму», — рассказал неназванный конгрессмен.

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По данным издания, украинская сторона убеждала законодателей США, что ракеты нужны для нанесения ударов по базе беспилотников, которая якобы находится в Крыму.

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Однако американские чиновники посчитали, что киевскому режиму на данный момент не нужны ракеты с большой дальностью действия. Если США это сделала бы, то, возможно, Россия приняла бы это как эскалацию.

Собеседники издания добавили, что Штаты не хотят поставлять Украине ракеты ATACMS, поскольку опасаются истощения собственных запасов.

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