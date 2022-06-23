Кто не работает, тот не ест. Поляки отказались платить за украинских беженцев

Большинство жителей Польши проголосовало за то, чтобы украинские беженцы самостоятельно зарабатывали себе на жизнь в их стране. Об этом говорится в исследовании компании IBRiS.

Согласно данным опроса, 70,4% респондентов выступили за то, чтобы беженцы с Украины сами обеспечивали себе проживание в Польше. С ними не согласились 9,7% опрошенных, которые считают, что с украинцев ничего требовать нельзя.

Также 27,6% опрошенных заявили, что украинцам необходимо выучить польский язык, а 12,1% посчитали покупку жилья достаточным основанием для того, чтобы беженцам остаться в Польше.

В опросе приняли участие около тысячи поляков.

Ранее издание Rzeczpospolita сообщило, что поляки выступили против выплат пособий украинским беженцам, хотя готовы оказывать необходимую поддержку.