Поляки выступили против выплаты пособий украинским беженцам

Граждане Польши выступили против выплаты социальных пособий украинским беженцам. Об этом сообщила газета Rzeczpospolita со ссылкой на проведенный Варшавским университетом опрос.

«Наша благосклонность к украинцам сразу снижается, когда речь заходит о деньгах. Хотя поляки в целом намерены поддерживать их в дальнейшем», — написали авторы материала.

Согласно опросу, одобряет социальные выплаты украинским беженцам лишь каждый седьмой житель Польши. Авторы статьи подчеркнули, что 81% респондентов дал согласие на проживание украинцев в Польше, однако с финансовым вопросом дело обстоит иначе.

Социолог Марчин Дума объяснил его тем, что полякам не нравится смотреть, как украинцы не работают, а просто получают льготы.

Представитель правительства Польши по делам беженцев Павел Шефернакер сообщал, что с 1 июня украинские беженцы лишатся ежедневных пособий.

Ранее в Польше неизвестные разгромили пункт оказания помощи беженцам с Украины, писало РИА ФАН.