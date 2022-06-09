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    09 июня 2022, 09:28

    Поляки выступили против выплаты пособий украинским беженцам

    Rzeczpospolita: жители Польши выступили против выплаты соцпособий беженцам с Украины

    Максим Зинкин

    Граждане Польши выступили против выплаты социальных пособий украинским беженцам. Об этом сообщила газета Rzeczpospolita со ссылкой на проведенный Варшавским университетом опрос.

    Поляки выступили против выплаты пособий украинским беженцам

    «Наша благосклонность к украинцам сразу снижается, когда речь заходит о деньгах. Хотя поляки в целом намерены поддерживать их в дальнейшем», — написали авторы материала.

    Согласно опросу, одобряет социальные выплаты украинским беженцам лишь каждый седьмой житель Польши. Авторы статьи подчеркнули, что 81% респондентов дал согласие на проживание украинцев в Польше, однако с финансовым вопросом дело обстоит иначе.

    Социолог Марчин Дума объяснил его тем, что полякам не нравится смотреть, как украинцы не работают, а просто получают льготы.

    Представитель правительства Польши по делам беженцев Павел Шефернакер сообщал, что с 1 июня украинские беженцы лишатся ежедневных пособий.

    Ранее в Польше неизвестные разгромили пункт оказания помощи беженцам с Украины, писало РИА ФАН.