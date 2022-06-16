Украинский генерал назвал Крымский мост «целью номер один» для ВСУ

Для вооруженных сил Украины Крымский мост является «целью номер один», заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко. Его слова привел ТАСС со ссылкой на украинское издание.

«Для ВСУ Керченский мост — цель номер один. Это не секрет ни для их военных, ни для наших военных. Ни для их гражданских, ни для наших гражданских. Это будет цель номер один для поражения», — заявил украинский генерал.

Марченко считает, что Крымский мост помогает России подтягивать резервы на юг Украины, и этот путь должен быть отрезан.

Российские власти не первый раз слышат угрозы о подрыве этого инженерного сооружения. Сенатор Цеков заявил, что мост — защищенная со всех сторон магистраль, теракты на этой трассе невозможны. Россия обеспечивает безопасность моста и региона на самом высоком уровне.

Крымский мост надежно защищен системами ПВО С-400 и «Панцирь С-1». Также дороги к полуострову охраняет серьезнейшая система гидролокации, исключающая попытки подводных диверсий, отметила сенатор Ольга Ковитиди.