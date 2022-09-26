Кремль предупредил о большом количестве фейков вокруг частичной мобилизации | 360°

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Кремль предупредил о большом количестве фейков вокруг частичной мобилизации

Песков призвал остерегаться фейков и сливов о частичной мобилизации

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В информационном поле правды о частичной мобилизации стало меньше, чем фейковой информации и якобы достоверных сливов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, написало РИА «Новости».

По его словам, нужно очень аккуратно относиться к любой информации по теме мобилизации.

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«Ко всем якобы сливам и спискам — тут нужно относиться очень внимательно. Их вбрасывают наши враги и противники, а также еще и домашние истерики многое делают.  Нужно аккуратно относиться к этому, фейковой информации больше, чем правды», — сказал Песков.

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Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что призовут лиц, прошедших срочную службу, имеющих боевой опыт и военно-учетную специальность (ВУС).

Ранее главный военный комиссар Московской области Алексей Астахов сообщил, что самыми востребованными ВУС являются связисты, артиллеристы, танкисты, стрелки, механики-водители.

Частичная мобилизация в РФ

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