Военком Подмосковья назвал самые востребованные военно-учетные специальности для частичной мобилизации | 360°

Подмосковье 26 сентября 2022, 12:50 Поделиться Telegram

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Viber Военком Подмосковья назвал самые востребованные военно-учетные специальности для частичной мобилизации Военком Подмосковья Астахов поблагодарил власти региона за помощь в частичной мобилизации Пресс-служба губернатора Московской области

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Губернатор Московской области и главы городских округов оказывают всестороннюю поддержку военкоматам при проведении частичной мобилизации. Об этом заявил главный военный комиссар Подмосковья Алексей Астахов на совещании правительства.

«Прежде всего, хочу поблагодарить вас, Андрей Юрьевич, правительство Подмосковья и глав городских округов за поддержку, которая оказывается военкоматам. Мы действительно чувствуем ваше крепкое плечо и понимаем, что мы не одни. С такой поддержкой задача будет выполнена в установленные сроки и с установленным качеством», — обратился он к губернатору Московской области.

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Астахов напомнил, что частичная мобилизация в России началась 21 сентября. В первую очередь в войска призывали людей, которые уже прошли службу в армии, имеют опыт в боевых действиях и тех, чей возраст соответствует первому разряду пребывания в запасе.

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Также военный комиссар отметил, что под мобилизацию попадают люди с самыми востребованными военно-учетными специальностями.

«Это стрелки, танкисты, артиллеристы, связисты, водители, механики-водители», — перечислил он.

Военком отметил, что в Московской области сегодня работает 61 призывная комиссия, куда повестками вызывают жителей.

«Так как большая часть вызываемых граждан работают на предприятиях Московской области, обращаюсь к директорам и руководителям организаций о предоставлении в кратчайшие сроки в военные комиссариаты через кадровый орган актуальных списков работающих граждан», — отметил подмосковный военком.

Он пояснил, что главная цель этой работы — своевременно оповестить людей, которые подлежат мобилизации.

Астахов добавил, что весь перечень отсрочек от призыва прописан в федеральном законе. Накануне в этот перечень включили студентов колледжей и вузов всех форм обучения.

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