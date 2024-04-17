Важное 17 апреля 2024, 13:00 Кремль переадресовал Минообороны вопрос о потерях России в СВО Песков: вопрос о потерях ВС РФ стоит задать Минобороны РИА «Новости»

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Публикацией данных о потерях ВС России занимается оборонное ведомство, а не Кремль. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

Таким образом официальный представитель Кремля ответил на вопрос журналистов по поводу достоверности информации о том, что ВС России якобы потеряли 50 тысяч военнослужащих в ходе СВО.

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Песков напомнил об особом режиме распространения информации и законе о государственной тайне.

«В Кремле не дают информацию на этот счет, эта информация у нас дается только со стороны министерства обороны. <…> Разумеется, закон о гостайне и особый режим распространения информации в условиях специальной военной операции имеет место, это объяснимо абсолютно», — подчеркнул он.

Песков также раскрыл журналистам причину, по которой дату визита Путина в Турцию пока не согласовали. По его словам, Кремль занимается проработкой вопросов, связанных с графиками президентов. Пресс-секретарь Путина добавил, что у обоих лидеров напряженная программа, поэтому согласование и стало сложной задачей.