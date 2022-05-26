Кремль ответил на обвинения Запада в блокаде вывоза зерна с Украины

Россия не имеет отношения к ситуации, при которой с территории Украины невозможно вывезти зерно на мировой рынок. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это решения западных стран привели к блокаде вывоза зерна с Украины. Россия не приемлет обвинений в свой адрес на этот счет», — заявил он.

Песков подчеркнул, что Запад должен отменить незаконные решения, которые мешают вывозу зерновых с Украины.

Ранее постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что Евросоюз пойдет на любые шаги, чтобы вывезти зерно с Украины.

Также постоянный представитель России при ООН Василий Небензя не исключил, что Украина поставками зерна в страны Евросоюза расплачивается за поставленное ей оружие.