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    26 мая 2022, 13:34

    Кремль ответил на обвинения Запада в блокаде вывоза зерна с Украины

    Песков призвал Запад снять ограничения на вывоз зерна с Украины

    Максим Зинкин

    Россия не имеет отношения к ситуации, при которой с территории Украины невозможно вывезти зерно на мировой рынок. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Кремль ответил на обвинения Запада в блокаде вывоза зерна с Украины

    «Это решения западных стран привели к блокаде вывоза зерна с Украины. Россия не приемлет обвинений в свой адрес на этот счет», — заявил он.

    Песков подчеркнул, что Запад должен отменить незаконные решения, которые мешают вывозу зерновых с Украины.

    Ранее постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что Евросоюз пойдет на любые шаги, чтобы вывезти зерно с Украины.

    Также постоянный представитель России при ООН Василий Небензя не исключил, что Украина поставками зерна в страны Евросоюза расплачивается за поставленное ей оружие.