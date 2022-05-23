Решение ЕС вывезти запасы зерна с Украины назвали проявлением эгоизма Запада

Евросоюз пойдет на любые шаги, чтобы забрать себе запасы украинского зерна, не задумываясь, чем должны питаться жители страны. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

Он подчеркнул, что это очередная демонстрация эгоистического подхода как со стороны Евросоюза, так и всего коллективного Запада.

«Евросоюз сейчас делает все, чтобы вывезти запасы прошлогоднего зерна с территории Украины, видимо, не особо задумываясь над тем, что будут есть те же жители этой страны, что они смогут посеять», — заявил Чижов.

Российский постпред отметил, что на такой шаг страны Евросоюза пошли из-за обрушившейся засухи, а также дефицита удобрений, который стал последствием введенных санкций против России и Белоруссии — основных поставщиков подкормки растений.

«Дефицит удобрений очевиден. А те, которые есть, подорожали в несколько раз. Засуха не только в Европе, но и в Индии. Ясно, что предстоящий сельскохозяйственный сезон будет сложным», — добавил дипломат.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя не исключил, что Украина поставками зерна в страны Евросоюза расплачивается за поставленное ей оружие.