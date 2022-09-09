Краснодарский край примет эвакуированных из Харьковской области детей и женщин | 360°

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Краснодарский край примет эвакуированных из Харьковской области детей и женщин

Совет министров Харьковской области: детей и женщин из региона эвакуируют на Кубань

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Здравницы Краснодарского края откроют свои двери для матерей с детьми, которых эвакуируют из опасных зон Харьковской области. Об этом ТАСС заявили в совете министров региона со ссылкой на его председателя Андрея Алексеенко.

«Мам с детьми из опасных зон Харьковской области примет в своих здравницах Краснодарский край. Организацией безопасной эвакуации занимается военно-гражданская администрация региона», — рассказали в совете министров.

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Там уточнили, что на Кубани примут как организованные группы эвакуированных, так и мам с детьми, которые приехали самостоятельно.

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Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Купянского района Харьковской области Максим Губин сообщил, что жителей неподконтрольных украинским властям районов этого региона из-за обстрелов со стороны ВСУ решили эвакуировать в ЛНР и Россию.

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