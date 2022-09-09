Жителей Харьковской области эвакуируют в Россию и ЛНР из-за обстрелов ВСУ | 360°

Спецоперация 09 сентября 2022, 13:45 Поделиться Telegram

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Viber Жителей Харьковской области эвакуируют в Россию и ЛНР из-за обстрелов ВСУ Власти Купянского района заявили об эваукации жителей в Россию и ЛНР РИА «Новости»

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Жителей подконтрольных союзным силам территорий Харьковской области эвакуируют в ЛНР и Россию, заявил глава администрации Купянского района Максим Губин. Он добавил, что решение приняли из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Мы организовываем транспорт, автобусы, с помощью которых жители вывозятся в Луганскую Народную Республику, в район Сватово, на территорию России», — рассказал Губин.

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В эфире телеканала «Россия 24» чиновник рассказал, что сейчас в Купянском районе сложная обстановка. Власти пытаются обеспечить безопасность жителей, а вооруженные силы удерживают позиции.

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Украинские военные продолжают обстрел Донецкой Народной Республики. За прошедшие сутки в результате атак ВСУ погибли три мирных жителя. Еще 12 человек пострадали.

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