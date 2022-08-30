Корректировщика украинских боевиков задержали в Херсоне

Российские военные задержали в Херсоне корректировщика украинских боевиков. Им оказался бывший сержант ВСУ Петр Жадан. В ходе дачи показаний он рассказал, в каких боевых операциях против жителей Донбасса участвовал до 2022 года и как стал передавать данные о перемещении российских войск в Херсоне бывшему командиру.

По словам Жадана, всего у него было три командировки в Донбасс — в 2016, 2019 и 2021 годах. Дважды он вел обстрелы Мариуполя и один раз — села Гранитное в Донецкой Народной Республике. Видео с признанием опубликовал Telegram-канал Anna News.

«В 2016 году по штату я был водитель — электрик, но поставили на пушку наводчиком. Перед тем как мы стреляли, нам не говорили, что это будет населенный пункт», — рассказал задержанный.

После начала специальной военной операции Жадан связался со своим бывшим командиром и спросил, чем он может помочь. В ответ его попросили передавать данные о перемещении и местах дислокации российских войск в Херсоне. С марта по июль бывший сержант передал девять сообщений.

Задержанный признал, что сейчас раскаивается в своих поступках. В своих действиях он винит идеологическую обработку, которой его подвергли в украинских войсках.

«Я служил более пяти лет. Нам внушали, что Россия — это плохо. Сам увидел, что это не так. Нормальные люди везде. Я очень раскаиваюсь и признаю свою вину», — заявил Жадан.

Российские военные в ходе задержания вооруженной группировки в Херсоне ликвидировали одного из участников объединения. В ходе проведенных обысков в доме, где скрывались боевики, обнаружили оружие, в том числе американское, боеприпасы и самодельные взрывные устройства.

Как писали «Известия» со ссылкой на своего корреспондента на месте событий, во время штурма в доме взорвалась одна из мин, что привело к обрушению крыши.