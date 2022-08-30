Члена вооруженной группы ликвидировали после попытки сопротивления в Херсоне

Группа вооруженных людей 30 августа пыталась оказать сопротивление силовикам в Херсоне, одного из преступников ликвидировали. В доме, где находились члены вооруженной группы, обнаружили оружие и самодельное взрывное устройство.

В здании нашли арсенал оружия, в том числе американского производства, самодельные взрывные устройства, боеприпасы, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов региона.

Жители города сообщили российским силовикам о находившихся в частном доме членах вооруженной группы.

«На фоне заявлений ВСУ о начале успешного контрнаступления на херсонском направлении группа вооруженных лиц из числа местных жителей пыталась оказать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов в Таврическом микрорайоне Херсона. Один из преступников ликвидирован», — заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.

По его словам, правоохранительные органы продолжают оперативно-боевые мероприятия на месте происшествия.

Ранее во вторник Стремоусов объявил о ликвидации диверсионно-разведывательной группы.