Спецоперация 19 ноября 2022, 13:53 «Кормят три раза в день». Сдавшиеся у Макеевки бойцы ВСУ рассказали, как с ними обращаются в плену Минобороны России опубликовало кадры с пленными солдатами ВСУ, сдавшимися у Макеевки Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Сдавшиеся у Макеевки Донецкой Народной Республики бойцы вооруженных сил Украины рассказали, как с ними обращаются в плену. Соответствующим видео от Министерства обороны России поделилось RT в своем Telegram-канале.

Пленные сдались без боя и говорят, что в плену к ним относятся достойно.

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«Слышу — кто-то по-русски. Я так думал, наши пацаны еще подходят, трое. Я голову высовываю, и мне сразу — „Иди сюда“. Малой высунулся, ему тоже — „Иди сюда“. Мы вышли. Спросили у нас: „Как чувствуете себя? Нормально все? Все в порядке?“ Все в порядке», — рассказал один из украинских военнопленных.

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Другой сообщил, что им «была поставлена задача найти дорогу, объезд поврежденного участка местности». Он добавил, что в плену «обращение адекватное, личный состав имеет профессиональный уровень». Сказал, что претензий не имеет.

Третий добавил, что кормят хорошо, три раза в день. Каша, суп, чай. И никто не обижает.

Ранее комиссия Совета по правам человека при президенте России призвала международные организации расследовать военные преступления ВСУ после казни российских военнопленных в ЛНР. Соответствующие обращения отправили в ООН и правозащитные структуры Азии, Африки и Латинской Америки.