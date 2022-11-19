Общество 19 ноября 2022, 13:09 Международным организациям предложили расследовать преступления ВСУ после казни российских пленных СПЧ призвал создать международную комиссию по расследованию военных преступлений ВСУ Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Комиссия Совета по правам человека при президенте России призвала международные организации расследовать военные преступления ВСУ после казни российских военнопленных в ЛНР. Соответствующие обращения отправили в ООН и правозащитные структуры Азии, Африки и Латинской Америки.

«Мы призываем создать международную комиссию <…> и добиться наказания виновных в соответствии с нормами международного и национального права», — заявили в СПЧ.

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Там добавили, что расстрел российских пленных является преступлением, поскольку в соответствии с положениями Женевской конвенции они сложили оружие, что должно было гарантировать им безопасность и гуманное обращение. В Совете обратили внимание, что украинские военнослужащие совершают подобные действия не впервые — в марте СМИ публиковали видео с расстрелом пленных в Киевской области.

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На казнь отреагировали в ООН. Представитель генсека Фархан Хак призвал расследовать этот случай и наказать виновных в совершении преступления.