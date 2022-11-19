19 ноября 2022, 13:09
Международным организациям предложили расследовать преступления ВСУ после казни российских пленных
СПЧ призвал создать международную комиссию по расследованию военных преступлений ВСУ
Комиссия Совета по правам человека при президенте России призвала международные организации расследовать военные преступления ВСУ после казни российских военнопленных в ЛНР. Соответствующие обращения отправили в ООН и правозащитные структуры Азии, Африки и Латинской Америки.
«Мы призываем создать международную комиссию <…> и добиться наказания виновных в соответствии с нормами международного и национального права», — заявили в СПЧ.
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Там добавили, что расстрел российских пленных является преступлением, поскольку в соответствии с положениями Женевской конвенции они сложили оружие, что должно было гарантировать им безопасность и гуманное обращение. В Совете обратили внимание, что украинские военнослужащие совершают подобные действия не впервые — в марте СМИ публиковали видео с расстрелом пленных в Киевской области.Власти США могли использовать расстрел пленных в ЛНР для того, чтобы разжечь конфликт с новой силой, заявил предприниматель Евгений Пригожин. По его словам, российские военные не станут прибегать к подобным мерам, сообщило РИА ФАН.
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На казнь отреагировали в ООН. Представитель генсека Фархан Хак призвал расследовать этот случай и наказать виновных в совершении преступления.
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