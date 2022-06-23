Чавушоглу назвал Трасс необходимое условие создания «зернового коридора» с Украины

Создание координационного центра по вывозу зерна невозможно без согласия обеих сторон — и России, и Украины. Об этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу доложил главе МИД Великобритании Лиз Трасс, сообщил ТАСС.

Переговоры по созданию координационного центра и «зернового коридора» ведет Турция, выступая посредником.

«Для начала работы координационного центра по вывозу зерна с Украины нужно согласие Москвы и Киева, Турция контактирует с обеими сторонами», — сказал Мевлют Чавушоглу.

По сообщению РИА «Новости», на совместной с британской коллегой пресс-конференции он также анонсировал проведение новой технической встречи по этому вопросу. Она пройдет в Стамбуле, однако сроки пока не известны.