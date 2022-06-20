Боррель выразил надежду на договоренность о вывозе украинского зерна морем

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель надеется, что Россия, Украина и Турция при посредничестве ООН договорятся о вывозе зерна с Украины морским путем. Об этом Боррель заявил во время встречи руководителей МИД стран ЕС в Люксембурге.

«Я надеюсь на результат переговоров под эгидой ООН об экспорте украинского зерна», — процитировал главу внешнеполитической службы Евросоюза ТАСС.

Ранее, 15 июня, стало известно, что Россия, Украина и Турция создали открытый канал связи по линии Минобороны для максимально оперативного решения зерновой проблемы. Канал открыли под руководством турецкого министра обороны Хулуси Акара.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что Россия готова предоставить гарантии безопасности движению судов с зерном из украинских портов. Открытые коридоры не будут использоваться в интересах спецоперации.

Порт в освобожденном Бердянске полностью подготовлен к экспорту зерна. Зерна в Бердянском районе собрали достаточно много.