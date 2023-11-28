Мир 28 ноября 2023, 00:57 Британские журналисты обратили внимание на стремительную потерю ВСУ подготовленных солдат DE: ВСУ стремительно теряют подготовленных бойцов в боях с ВС РФ РИА «Новости»

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Количество бойцов ВСУ стремительно уменьшается во время боев с российскими военнослужащими. Об этом сообщило издание Daily Express.

«Скоро пойдет третий год конфликта на Украине, и ВСУ стремительно теряют свою хорошо обученную пехоту на передовой, а их шансы на победу иссякают», — сказано в статье.

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Авторы материала отметили, что украинская сторона серьезно отстает от России в сфере производства и приобретения военной техники, хотя лидер Украины Владимир Зеленский пытается выпросить у западных союзников дополнительные поставки помощи. Также перед украинским руководством встала еще одна проблема: трудно набрать и подготовить новых военных в войска.

Ранее неназванный чиновник с Украины заявил, что власти страны поменяют политику призыва граждан на службу. По его словам, теперь начнут использовать коммерческие рекрутинговые компании, чтобы сделать мобилизацию более целенаправленной.