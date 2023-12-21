Спецоперация 21 декабря 2023, 13:34 Контрнаступление ВСУ остановила тактическая оборона российской армии Глава Генштаба Герасимов: ВСУ потеряли людей, но не прорвали российскую оборону РИА «Новости»

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Украинское командование для контрнаступления на Запорожском направлении использовало группировку из 80 батальонов, более 230 танков и тысячи боевых бронированных машин. Но в результате понесла большие потери в попытке прорвать выстроенную российскими войсками линию обороны. Об этом в ходе брифинга заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны генерал Валерий Герасимов.

Он подчеркнул, что российские военные провели масштабные мероприятия по созданию системы заграждений, оборонительных рубежей и позиций.

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«Начав свое наступление 4 июня ВСУ ценой колоссальных потерь смогли незначительно продвинуться на Запорожском направлении, не сумев преодолеть даже тактическую зону обороны наших войск», — заявил Герасимов.

Глава Генштаба добавил, что противника не спасли даже дополнительные поставки западного вооружения и переброска стратегических резервов. Такие решения только увеличили потери украинской армии.

«Широко разрекламированное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление провалилось», — резюмировал Герасимов.

Он добавил, что за последние шесть месяцев потери ВСУ на всех направлениях составили 160 тысяч человек личного состава, более трех тысяч бронированных машин, в том числе 766 танков, а также 121 самолета и 23 вертолетов.