Спецоперация 28 мая 2023, 14:41 Конфликт России с Украиной назвали неизбежным Президент Белоруссии Лукашенко заявил о неизбежности столкновения России и Украины РИА «Новости»

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Украинский кризис мог развиваться совсем по другому сценарию с худшими для России условиями, если бы начался позже. Само столкновение двух соседних стран стало неизбежным. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, решение о начале проведения специальной военной операции предотвратило негативное развитие событий для России.

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«Если бы этого не произошло в феврале 2022 года, произошло бы позже, но на худших условиях для России, для нас — для Белоруссии. Это было бы хуже, но вы упредили развитие этих событий», — подчеркнул Лукашенко.

Россия проявляла готовность заключить мирный договор с Украиной на основании достижений диалога делегаций весной 2022 года. Об этом президент Лукашенко заявил в ходе заседания Совета Парламентской ассамблеи организации Договора о коллективной безопасности.

Он напомнил, что изначально переговоры проходили в Белоруссии, а потом переместились в Турцию, где появился первый черновой проект мирного договора.

По словам Лукашенко, предусмотренные там пункты оказались невыгодны для России, но она согласилась их принять. Однако сразу после этого украинская сторона выбросила проект в корзину.