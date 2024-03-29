Спецоперация 29 марта 2024, 03:18 Командиры ВСУ угрожали солдатам вырезать их семьи за оставление позиций Морпех Белый: командиры ВСУ угрожают вырезать семьи солдат за оставление позиций РИА «Новости»

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Украинские командиры запретили подчиненные покидать позиции в Новомихайловке, угрожая расправиться с их семьями. Об этом рассказал командир взвода морской пехоты с позывным Белый. Видео опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

По его словам, украинские боевики стали больше сопротивляться и меньше сдаваться, стремясь до последнего удержать позиции. Сейчас уже известно, почему они так поступают. Белый отметил, что помогла прослушка эфира работы их командиров.

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«Говорят, что вырежут их семьи, знают, где живут родственники, чтобы позиции ни в коем случае не оставляли. Поэтому противник вынужден оставаться на позициях, хотя морально они готовы сдаваться», — рассказал морпех.

До этого оборонное ведомство сообщило, что боевики ВСУ ежедневно обстреливают село из ствольной артиллерии, танков и минометов. Для них этот населенный пункт имеет стратегическое значение, поэтому украинские подразделения сопротивляются, цепляясь чуть ли не каждый метр.

Ранее в Великобритании сообщили, что на стороне ВСУ воюют исламисты. Одного из них подозревают в убийстве британского наемники Дэниела Берка.