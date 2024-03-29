Мир 29 марта 2024, 03:04 В Британии сообщили о воюющих на стороне ВСУ исламистах Telegraph: исламист, воюющий на стороне ВСУ, убил британского наемника РИА «Новости»

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Воюющий на стороне ВСУ исламист мог убить британского наемника Дэниела Берка. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на данные следствия.

Житель Манчестера Берк прибыл на Украину в 2022 году. Он пропал в Запорожье в августе 2023 года, а в сентябре украинские власти обнаружили его тело с огнестрельными ранениями в голову и шею.

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Согласно изданию, в убийстве британца подозревают исламиста Абдельфетаха Нурина, имеющего гражданство Австралии и Алжира. Он воевал на стороне ВСУ вместе с Берком.

По словам британского коронера Зака Голомбека, Нурин уже признался в своей причастности к стрельбе, но назвал случившееся несчастным случаем. Сейчас местонахождение неизвестно.

Что касается Берка, то ранее он воевал в Сирии на стороне курдских отрядов «Сил народной самообороны», причем против боевиков ИГИЛ*.

Ранее в Молдавии признали участие своих наемников в конфликте на Украине, но без указания их численности. Молдоване служат в составе Интернационального легиона ВСУ.

*Запрещенная в России террористическая организация.