29 марта 2024, 03:04
В Британии сообщили о воюющих на стороне ВСУ исламистах
Telegraph: исламист, воюющий на стороне ВСУ, убил британского наемника
Воюющий на стороне ВСУ исламист мог убить британского наемника Дэниела Берка. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на данные следствия.
Житель Манчестера Берк прибыл на Украину в 2022 году. Он пропал в Запорожье в августе 2023 года, а в сентябре украинские власти обнаружили его тело с огнестрельными ранениями в голову и шею.
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Согласно изданию, в убийстве британца подозревают исламиста Абдельфетаха Нурина, имеющего гражданство Австралии и Алжира. Он воевал на стороне ВСУ вместе с Берком.
По словам британского коронера Зака Голомбека, Нурин уже признался в своей причастности к стрельбе, но назвал случившееся несчастным случаем. Сейчас местонахождение неизвестно.
Что касается Берка, то ранее он воевал в Сирии на стороне курдских отрядов «Сил народной самообороны», причем против боевиков ИГИЛ*.
Ранее в Молдавии признали участие своих наемников в конфликте на Украине, но без указания их численности. Молдоване служат в составе Интернационального легиона ВСУ.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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