Мир 17 декабря 2022, 01:05 Киевский депутат выразил сомнение, что метро заработает 17 декабря Депутат Киевсовета Семенова заявила, что метро вряд ли заработает 17 декабря Киев, Украина / freepik

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Метро в Киеве «вряд ли поедет» 17 декабря, об этом в Facebook* сообщила депутат Киевского совета Ксения Семенова. При этом она отметила, что в выходной день на маршрут выйдет больше автобусов.

«Метро завтра вряд ли поедет. Но будет больше автобусов по маршрутам. Хорошо, что суббота», — написала Семенова в соцсетях.

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Депутат отметила, что 60% киевлян сидят без света, без воды остались около 70% жителей столицы.

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Ранее украинские СМИ сообщили о сбоях в энергоснабжении Киева. Экстренные отключения электричества ввели из-за ракетных атак на энергообъекты Украины. Работу Киевского метрополитена остановили на всех ветках, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. Станции метро используются только как укрытие. Кличко также посоветовал жителям запастись питьевой и технической водой, потому что аварийные отключения произошли во всех районах города.

* Принадлежит корпорации Metа, которая признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ.