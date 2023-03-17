17 марта 2023, 11:26
Киевский режим вынудил жителей Запорожья покинуть дома в бегстве от нацистского гнета
Рогов: жители подконтрольной ВСУ части Запорожья сбегают от нацистского гнета
Жители подконтрольной ВСУ части Запорожской области сбегают от нацистского гнета. Об этом в беседе с журналистами РИА «Новости» рассказал член главного совета администрации региона с российской стороны Владимир Рогов.
«Запорожцы не хотят воевать за режим [президента Украины Владимира] Зеленского и ждут освобождения», — сообщил он.
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По его словам, жители региона сбегают не только от местной нацисткой пропаганды и давления сторонников этого движения. Также их пугает перспектива оказаться в числе мобилизованных в ряды ВСУ.
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Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян сообщил, что украинская армия готовила теракты в Запорожской области. Целью этих злодеяний были мирные жители региона. Кодрян отметил, что эти планы украинских военнослужащих удалось предотвратить благодаря действиям сотрудников российских силовых структур. Также он сообщил, что в процессе поимки солдат ВСУ, причастных к подготовке терактов, обнаружились два схрона с оружием.
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