Происшествия 17 марта 2023, 08:39 Военная полиция предотвратила теракт против мирных жителей Запорожской области РИА «Новости»: пособников ВСУ задержали за подготовку теракта в Запорожской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Три пособника ВСУ готовили теракт против мирных жителей в Запорожской области, преступление предотвратили российские силовики, заявил начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян. По его словам, в ходе задержания злоумышленников нашли два схрона с оружием, сообщило РИА «Новости».

Кодрян уточнил, что подразделения военной полиции действовали во взаимодействии с силовыми структурами других ведомств. В тайниках бандиты хранили, в том числе, боеприпасы. Все взрывоопасные предметы уничтожили на полигоне.

Реклама

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов указывал на то, что украинские власти будут предпринимать как можно больше попыток для наступления на Запорожском направлении.

Реклама

По его словам, это связано с тем, что президент республики Владимир Зеленский пребывает в истерике из-за отсутствия результатов у ВСУ.