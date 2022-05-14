Киевские власти переименуют 40 памятников, связанных с Россией

Депутаты Киевского городского совета утвердили перечень более чем 40 связанных с Россией памятников и памятных знаков, которые нужно убрать с улиц и зданий столицы, заявил мэр столицы Украины Виталий Кличков. По его словам, после демонтажа их передадут в музей тоталитаризма.

Помимо этого, депутаты переименовали арку Дружбы народов в арку Свободы украинского народа, добавил он в посте в своем Telegram.

«Что касается переименований — это резонансная тема. Мы услышали мнения и пожелания киевлян, услышали и критику. Поэтому, чтобы не принимать поспешных решений, привлекаем специалистов институтов Академии наук Украины, института национальной памяти и других учреждений для завершения процесса наименований», — отметил Кличко.

По его словам, в украинском обществе есть запрос убрать из Киева все топонимические названия, связанные с Россией. Мэр города добавил, что новые названия нужно выбирать тщательно и обоснованно. «Рейтинговое голосование по переименованиям столичных объектов Киевсовет продлил до 19 июня», — заключил он.

Ранее парламент Латвии одобрил закон, который позволит снести памятник Освободителям Риги. В городе прошел митинг против этого решения. Участников задерживали. Среди задержанных — евродепутат Татьяна Жданок.