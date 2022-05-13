Депутата Европарламента задержали в Риге за участие в митинге против сноса памятника Освободителям

Депутата Европарламента Татьяну Жданок задержали в Риге за участие в митинге против сноса памятника Освободителям. Об этом сообщили в Русском союзе Латвии.

В РСЛ также отметили, что митинг против сноса памятника не был согласован, поэтому сопредседатель партии Мирослав Митрофанов призывал людей, собравшихся на площади, не заходить за полицейские заграждения, написало РИА «Новости».

По мнению Митрофанова, заграждения поставили, потому что власти боялись, что на митинг придет слишком много людей.

Накануне парламент Латвии принял закон об остановке действия пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам в стране. Это позволит снести памятник Освободителям Риги. Мемориал расположен в парке Победы в Риге.

Ранее полицейские закрыли доступ к памятнику. Коммунальные службы с помощью трактора убирали цветы, которые люди принесли туда 9 Мая.