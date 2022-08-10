Киев пытался запугать работников Запорожской АЭС — МИД России
МИД РФ: Киев пытается обстрелами запугать работников Запорожской АЭС
Украинские военнослужащие, нанося удары по территории Запорожской АЭС, хотят запугать ее персонал, чтобы создать проблемы на станции. Такое мнение выразил замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Игорь Вишневецкий. Его слова привело РИА «Новости».
По мнению дипломата, Киев безосновательно и совершенно абсурдно обвиняет в обстрелах российских военных. При этом на Украине ни разу не объяснили, для чего ВС РФ атаковать территорию, которая и так находится под их контролем. Происходящее Вишневецкий назвал «откровенным терроризмом».
«Они обстреливают не только Запорожскую АЭС, но и город Энергодар, где проживает персонал, обслуживающий электростанцию», — подытожил представитель МИД РФ.
ВСУ с начала августа стали чаще обстреливать АЭС. В ночь на 7 августа они атаковали территорию станции РСЗО «Ураган». До этого Вишневецкий предположил, что украинские военные ударами по станции пытаются привлечь внимание Запада и получить новое оружие.