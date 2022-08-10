Украинские военнослужащие, нанося удары по территории Запорожской АЭС, хотят запугать ее персонал, чтобы создать проблемы на станции. Такое мнение выразил замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Игорь Вишневецкий. Его слова привело РИА «Новости».

По мнению дипломата, Киев безосновательно и совершенно абсурдно обвиняет в обстрелах российских военных. При этом на Украине ни разу не объяснили, для чего ВС РФ атаковать территорию, которая и так находится под их контролем. Происходящее Вишневецкий назвал «откровенным терроризмом».

«Они обстреливают не только Запорожскую АЭС, но и город Энергодар, где проживает персонал, обслуживающий электростанцию», — подытожил представитель МИД РФ.

ВСУ с начала августа стали чаще обстреливать АЭС. В ночь на 7 августа они атаковали территорию станции РСЗО «Ураган». До этого Вишневецкий предположил, что украинские военные ударами по станции пытаются привлечь внимание Запада и получить новое оружие.