Киев предупредил МАГАТЭ о подключении Запорожской АЭС к внешней электросети

Украина сообщила МАГАТЭ, что после прекращения снабжения по 750-киловаттной ЛЭП два реактора Запорожской атомной станции были отключены от электросети, после чего активировалась система аварийной защиты. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

«ЗАЭС как минимум дважды теряла связь с электросетью в течение дня, но в настоящее время она снова подключена <…> к линии 330 кВ от близлежащей ТЭС, которая может обеспечить резервное электроснабжение в случае необходимости», — отметило МАГАТЭ.

На данный момент шесть реакторов отключены от внешней сети. При этом наличие внешнего питания станции является главным требованием безопасности. Из четырех ЛЭП, которые питают ЗАЭС, работает только одна. В МАГАТЭ не знают причины такой ситуации.

ВСУ регулярно обстреливают территорию атомной электростанции. По данным Минобороны России, украинские военные в последние дни нанесли несколько ударов, используя дроны и РСЗО.