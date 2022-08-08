Херсон освободили от нацистов навсегда

Херсонская область полностью и навсегда освобождена от нацистского режима, и Украина не сможет ничего с этим поделать. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, Украина никак не сможет изменить ход событий, и никаких контрнаступлений не предвидится, так как у ВСУ нет ни ударной силы ни возможностей.

«И даже если у нас будут проходить какие-то подрывные акции, взрывы, убийства, уже это не изменит хода событий, в котором Херсонская область навсегда освобождена от нацистского, фашистского ига и колониального режима», — заявил Стремоусов.

Херсонская область полностью находится под контролем российских войск с середины марта. В конце апреля там для управления регионом сформировали военно-гражданскую администрацию.

Ранее ВСУ ударили по Антоновскому мосту через Днепр американскими ракетами HIMARS. Из-за обстрела сгорела будка строителей и бетономешалка.