«Карателей в плен не брать». Полевой командир рассказал о зверствах в Донбассе

В начале конфликта на востоке Украины многие в ВСУ не были готовы к войне. Ополченцы с пониманием относились к тем, кто осознал преступность приказов военного руководства, оказавшись в плену. Теперь ситуация изменилась. Лидер запорожского ополчения, командир подразделения «Троя» в ДНР Владимир Новиков специально для «360» рассказал, почему ополченцы не хотят брать в плен наемников и нацистов.

Далее — прямая речь.

О ВСУ и нацбатах

ВСУ в начале боевых действий были растеряны. Они еще не понимали, что война началась. Их призвали, это был контракт, срочники. И тут их перебрасывают в Донбасс, какие-то автоматы выдают, танки, пулеметы <…>

И они не понимают ничего, у них в голове каша: два месяца назад была мирная жизнь, они пошли в армию на годик, галочку получить, а тут такое началось — у власти не пойми кто, командование не пойми кто — многие были растеряны.

Поэтому поначалу мы к пленным из ВСУ хорошо относились, с пониманием, звонили родителям, чтобы они приехали и забрали. То есть они попадали в плен, понимали, что воевали с бабами и с детьми — с теми, с кем вчера могли на пляже лежать, а сегодня по глупости и преступному приказу пришли к ним в дом.

Источник фото: личный архив Владимира Новикова

А каратели, майданные сотни были сформированы из бандитов и маньяков. Они ехали в Донбасс в кураже, мол, сейчас мы этим шахтерам покажем. Они были просто упоенные беспределом, просто бандиты, которым дали волю — убивай, насилуй, грабь. Они чувствовали себя богами. Психически нездоровых было много, под наркотиками было очень много.

Мы находили в их телефонах такие бесчеловечные зверства <…> Одного пленного ко мне привели, а у него женский скальп на пояс намотан — выдранная коса с куском мяса

Они именно моральные твари, которые, получив вседозволенность и оружие, поймали кураж. Они ехали мародерить, насиловать и убивать, они не за политику ехали. Если к ним попадался в плен кто-то из местных ополченцев, их жесточайшим образом пытали и убивали. Украинские нацисты многократно превзошли фашистов. Они девушкам баллоны монтажной пены задували во влагалище и не только — развлекуха у них такая была, для них это норма.

Когда мы освободили 22-ю шахту «Коммунарская», мы нашли там тела замученных девушек с перевязанными сзади проволокой руками, с контрольным выстрелом в голову, сброшенные в ямы.

О судьбе пленных и наемников

Я был одним из первых полевых командиров Донбасса, кто отдал приказ карателей в плен не брать. Когда мы нашли замученных девочек в шахте в сентябре 2014 года, я отдал этот приказ. Такое отношение у ополчения к нацистам.

Сейчас, когда началась спецоперация, пленных стало очень много, они разномастные. Их надо судить полным ходом.

Когда вышли первые морпехи с завода Ильича, их взяли в плен. Многие ополченцы были недовольны, потому что люди за восемь лет столько горя хлебнули, что они их ненавидят лютой ненавистью. Потому что они принесли смерть в их дом, в Донбасс. Это народное мнение

А наемников даже в плен брать не надо. В основном ценной информации они все равно не дадут, они приехали заработать, соответственно, им плевать — в Зимбабве, Донецке или Сирии убивать кого-то. К этой публике надо крайне люто относиться, чтобы другие не ехали. Таким образом мы многим отобьем желание деньги зарабатывать на нашей крови.

О суде и наказании

В ДНР вынесли смертный приговор — надо его привести в исполнение, желательно на следующий же день, чтобы не было соплей с международным сообществом. Потому что если начнется «давайте их помилуем» или еще что-нибудь, люди не поймут. Потому что семья убитой девочки никогда этого не простит. Донецкое население — это семья, которая настрадалась.

Я молюсь, чтобы наш президент не отказался от своих фундаментальных слов и намерений, с которыми он обратился ко всем 24 февраля: полная денацификация и демилитаризация территории Украины в существующих границах — это единственно верное решение.

Надо закрыть глаза на весь вой, на сопли международные и дать армии работать. Мы просто обязаны это сделать.

Если нет, завтра они очухаются, им помогут, вооружат и снова они на нас полезут. У нас будут люди гибнуть: в Брянской, Курской, Белгородской области. Чтобы такого не было, мы должны исключить такую возможность. Потому что когда у тебя нет пушки, ты не можешь из нее выстрелить

А с ВСУ должны бастрыкинские люди работать — по каждому вести следствие, разбираться и выносить соответствующие приговоры. За военное преступление — одно наказание, а за то, что он просто в плен попал, — 10 лет исправительных работ на восстановлении Мариуполя.

Если мы так наловим тысяч 50-100, такая рабочая сила очень неплохо восстановит разрушенные города. К тому же труд отрезвляет. Они и пользу принесут мирному населению, и, может, осознают.