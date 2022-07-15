Капитан первого ранга запаса заявил, что из HIMARS стреляют военные НАТО

Из реактивных систем залпового огня HIMARS, которые США передали Украине, стреляют американские и английские военнослужащие, заявил капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян в беседе с украинским СМИ. По его мнению, ВСУ занимаются только охраной РСЗО и западных военных, которые обслуживают эти расчеты.

«Я на 250 процентов уверен, что [стрельбой] из HIMARS и перезарядкой картриджей, вот этих пусковых установок на шесть ракет, занимаются американцы и англичане», — подчеркнул Владимир Ераносян.

По его словам, одну HIMARS может стеречь целый батальон украинских бойцов.

«Весь этот периметр охраняют украинские силы, но стреляют американцы, причем подготовленные. Я думаю, что это морская пехота, которая в Ираке получила хорошие навыки стрельбой с HIMARS. Именно они сейчас находятся на Украине», — заметил капитан первого ранга запаса.

Сегодня в 03:45 ВСУ выпустили шесть ракет HIMARS по Стаханову. Данных о пострадавших нет.