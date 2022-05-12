12 мая 2022, 17:53
«Калинка-малинка». Россиянка станцевала на украинском митинге в Мюнхене, а потом извинилась
Россиянка станцевала «Калинку-малинку» перед украинским митингом в Мюнхене
Уроженка России 9 мая в Мюнхене станцевала «Калинку-малинку» перед митингующими украинцами. Видео с танцем появилось в Сети.
Позднее девушка в Telegram-канале сообщила, что получила много гневных сообщений от украинцев за свой поступок, но принесла «извинения» оригинальным способом.
«Хотела бы попросить прощения, что я забыла взять платочек и не дополнила свой танец. Извиняюсь перед российской публикой, в следующий раз я возьму все, что необходимо», — сказала девушка.
Власти Германии приняли решение запретить демонстрацию украинского флага в Германии 9 мая.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал это решение огромной ошибкой, а посол Украины в Берлине Андрей Мельник назвал запрет пощечиной всему украинскому народу.