«Калинка-малинка». Россиянка станцевала на украинском митинге в Мюнхене, а потом извинилась

Уроженка России 9 мая в Мюнхене станцевала «Калинку-малинку» перед митингующими украинцами. Видео с танцем появилось в Сети.

Позднее девушка в Telegram-канале сообщила, что получила много гневных сообщений от украинцев за свой поступок, но принесла «извинения» оригинальным способом.

«Хотела бы попросить прощения, что я забыла взять платочек и не дополнила свой танец. Извиняюсь перед российской публикой, в следующий раз я возьму все, что необходимо», — сказала девушка.

Власти Германии приняли решение запретить демонстрацию украинского флага в Германии 9 мая.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал это решение огромной ошибкой, а посол Украины в Берлине Андрей Мельник назвал запрет пощечиной всему украинскому народу.