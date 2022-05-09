Кулеба возмутился запретом украинского флага на акциях в Германии

Решение немецких властей запретить демонстрировать украинскую символику на акциях в Германии 9 мая является огромной ошибкой. Об этом в Twitter написал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Отобрать украинский флаг у мирных протестующих — это нападение на всех, кто сейчас с этим флагом в руках защищает Европу и Германию. Это большая ошибка Берлина», — написал дипломат.

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник называл запрет украинской символики на акциях в Германии пощечиной всему украинскому народу.

Также немецкие власти запретили 8 и 9 мая использовать любую символику, включая украинские и российские флаги, изображения латинских букв V и Z, георгиевские ленты. Запрещено носить военную экипировку и включать военные песни.