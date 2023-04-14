Спецоперация 14 апреля 2023, 23:38 «Как пасту из тюбика». Боец «Вагнера» рассказал, как ВСУ выдавливают из Артемовска Боец «Вагнера» рассказал о продвижении российских подразделений в Артемовске РИА «Новости»

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Боец ЧВК «Вагнер» рассказал, как продвигаются российские подразделения в Артемовске. Украинцев буквально приходится выдавливать с их позиций, сообщило РИА «Новости».

«Мы давим их клещами, заходим со всех сторон. Они вытекают, как паста из тюбика. Очень маленькая возможность отойти пока у них есть, но это ненадолго», — отметил военный.

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Вероятность полного окружения украинских войск в городе он счел очень высокой и призвал солдат ВСУ бежать, пока есть такая возможность.

«Ребята, бегите, пока есть возможность. Когда кольцо замкнется, ее уже не будет», — обратился «вагнеровец» к украинским военным.

Артемовск является важным транспортным узлом, по которому происходит снабжение украинских подразделений в Донбассе. На сегодня под контролем россиян находится 80% города, включая административные центры, заводы и фабрики.

Бойцы ЧВК «Вагнер» ликвидировали в Артемовске офицера ГУР Украины Виталия Курсова. В боевых действиях в Донбассе он участвовал с 2014 года.