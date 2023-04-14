Спецоперация 14 апреля 2023, 18:39 Высокопоставленного офицера ГУР Украины ликвидировали в Артемовске Военкор Поддубный сообщил о ликвидации «Вагнером» офицера ГУР Украины Курсова в Артемовске РИА «Новости»

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Бойцы группы «Вагнера» ликвидировали в Артемовске офицера Главного управления разведки Украины Виталия Курсова. Об этом в Telegram-канале сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

По его словам, Курсов участвовал в боевых действиях в Донбассе еще с 2014 года и считался ветераном.

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Ранее стало известно о ликвидации командира роты нацбата «Карпатская Сечь» Артура Асадова в зоне спецоперации. Вместе с остальными боевиками он принимал участие в операции по захвату города Изюма в Харьковской области.

Российские войска также уничтожили в Артемовске группу националистов из специального элитного батальона «Волки Да Винчи».

В городе, писали СМИ, появились польские наемники. Telegram-канал «Военкоры „Русской весны“» показал видео с их перемещениями на окраинах населенного пункта.