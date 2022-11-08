Кадыров назвал байками информацию о гибели чеченских бойцов под Лисичанском | 360°

Спецоперация 08 ноября 2022, 22:54 Кадыров назвал байками информацию о гибели чеченских бойцов под Лисичанском Кадыров: ни один чеченский боец не погиб под Лисичанском РИА «Новости»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию о том, что под Лисичанском погибли чеченские бойцы. Об этом он заявил в Telegram-канале.

Кадыров обвинил в дезинформации вражеские пропагандистские каналы. По его словам, они настолько заврались, что «на ровном месте штампуют сказки».

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«Теперь пишут о сотнях погибших чеченских бойцов под Лисичанском. Такие байки даже комментировать не хочется, но все-таки, наверное, надо. Ну хотя чтобы успокоить всех адекватных и переживающих людей. Заявляю, что это неправда», — подчеркнул глава республики.

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Кадыров напомнил об операции «Возмездие», в которой были ликвидированы более 600 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Итоги после ложных заявлений, сказал он, не заставляют себя должно ждать. Глава Чечни заверил, что бойцы готовят для украинских боевиков «сюрпризы».

Он добавил, что ВСУ, как военная сила, совсем истощены и исчерпали себя, поэтому Запад направляет на Украину наемников.

«Ну давайте. Наши парни только рады новым дорогим трофеям», — заключил Кадыров.

Ранее он заявил, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» заняли новый рубеж, сообщил RT.