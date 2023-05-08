Спецоперация 08 мая 2023, 11:05 Кадыров заявил о недосказанности с командованием «Вагнера» Глава Чечни Кадыров сообщил о частичной недосказанности с командованием ЧВК «Вагнер» РИА «Новости»

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что с командованием ЧВК «Вагнер» осталась недосказанность в отдельных моментах. Об этом он написал в своем в Telegram-канале.

«Недосказанность в кое-каких моментах с командованием ЧВК осталась, но с этим разберемся. Не в чатах или Telegram-каналах, <…> а вживую, лицом к лицу», — написал он.

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По словам чеченского лидера, вокруг частной военной компании подняли шум, а нужно было всего лишь закончить начатое, без лишних слов.

Он обратил внимание, что обстановка в Артемовске потребовала изменить тактику под реальность. Кадыров напомнил, как поступали другие подразделения в условиях нехватки и дефицита, когда освобождали в прошлом году другие сложные города.

Ранее глава Чечни направил письмо президенту России Владимиру Путину о готовности отправить бойцов «Ахмата» в Артемовск.